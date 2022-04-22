"Після 24 лютого з генсеком Гутеррешем у Москві перестали розмовляти", – постпред України при ООН

До повномасштабного вторгнення в Україну і сам Генеральний секретар не бачив для себе будь-якої миротворчої чи іншої ролі не лише в російсько-українській війні, але й в інших міжнародних військових конфліктах.

Росія вирішила не відводити ООН та її Генеральному секретареві Антоніу Гутеррешу жодної ролі у вирішенні війни в Україні. Так було і до повномасштабного вторгнення і є зараз, повідомив український постійний представник при ООН Сергій Кислиця в інтервʼю LB.ua.

"Після того як генсек, починаючи з ранку 24 лютого, зайняв дуже принципову і публічну позицію, в Кремлі взагалі перестали з ним спілкуватися – ніхто в Москві не хоче з ним розмовляти. Коли йому в березні потрібно було переговорити з Лавровим (голова МЗС РФ. – Ред.), він зміг додзвонитися лише до Шойгу (міністр оборони РФ. – Ред.)", – розповів Кислиця.

Український дипломат визнає, що до 24 лютого позиція генсека була досить млявою.

"Він узагалі не бачив для себе будь-якої миротворчої чи іншої ролі не лише в російсько-українській війні, але й в інших міжнародних військових конфліктах. Гутерреш не хотів втручатися в ситуації, де задіяні інтереси постійних членів Ради Безпеки. Крім того, про це я можу з усією відповідальністю сказати, він щиро не вірив у те, що Російська Федерація здійснить такий масований напад на Україну. Для нього це було шоком", – зазначив він.

Кислиця підкреслив, що Росія скоїла напад після засідання Генасамблеї, яке відбулося 23 лютого і стосувалося окупованих територій України, і під час самого Радбезу, паралельно з яким транслювалося звернення президента РФ про оголошення війни.

"Це був переломний момент для Генерального секретаря, який відтоді зайняв принципову позицію і почав рішучим тоном звертатися безпосередньо до Путіна і буквально кричати: «Путіне, зупини війну!»" – зазначив він.

Нагадаємо, цього тижня генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав організувати "Великоднє перемир'я", припинити кровопролиття та "відкрити вікно для діалогу та миру". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Росію почути генсека ООН і зреагувати на його пропозицію.

Однак Росія відмовилася від "Великоднього перемир'я", а керівництво країни-агресорки пояснило заклик "бажанням київських націоналістів отримати передишку" та "розпустити більше фейків про російських солдатів".