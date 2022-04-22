Після нападу на Україну до росіян у Радбезі ООН з власної ініціативи ніхто не підходить, – Кислиця

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ставлення до російської делегації в Раді Безпеки ООН змінилося. Якщо раніше дипломати США, Китаю, Франції, Великобританії мило з ними спілкувалися й тиснули руки, то тепер до росіян з власної ініціативи та без реальної потреби не підходять.

Про це в інтервʼю LB.ua повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"У самого ж Небензі (постпред Росії. – Ред.) немає простору для маневру. У нього залишилося лише дві опції: або надалі служити фюреру, або стати перебіжчиком й отримати захист у Нью-Йорку. Інших варіантів у нього зараз просто немає. Доля ж фюрерів у бункерах історії відома", – зазначив український дипломат.

Він додав – щиро вірить у те, що "Небензя буде горіти в пеклі".

"Мені не потрібно навіть палець об палець вдаряти для того, щоб він там опинився. Він усіма своїми діями вже зарезервував собі там місце", – зазначив Кислиця.

Нагадаємо, російський постпред Небензя в ООН фактично є рупором кремлівської пропаганди. Він постійно звинувачує Україну і не визнає воєнних злочинів його держави.