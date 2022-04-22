Індія відмовилася прийняти літак для завантаження гуманітарної допомоги українцям
Індія відмовилася прийняти літак для завантаження гуманітарної допомоги українцям
Священник УПЦ МП Андрій Пінчук: "Чекаємо від священноначалія, що вони визначаться: вони з Україною чи з Кирилом та Путіним"
Священник УПЦ МП Андрій Пінчук: "Чекаємо від священноначалія, що вони визначаться: вони з Україною чи з Кирилом та Путіним"
На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
Колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу: "за життя та мир" (перелік)
Колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу: "за життя та мир" (перелік)
У російській Твері згорів НДІ Повітряно-космічної оборони, який займався розробкою "Іскандерів" (оновлено)
У російській Твері згорів НДІ Повітряно-космічної оборони, який займався розробкою "Іскандерів" (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
Суд арештував понад 200 млн гривень екснардепа з оточення Януковича
Суд арештував понад 200 млн гривень екснардепа з оточення Януковича
Росія нанесла три ракетні удари по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини (оновлено)
Росія нанесла три ракетні удари по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини (оновлено)
ГоловнаСвіт

Після нападу на Україну до росіян у Радбезі ООН з власної ініціативи ніхто не підходить, – Кислиця

У російського постпреда лишилося дві опції: надалі служити Путіну або стати перебіжчиком, вважає український дипломат. 

Після нападу на Україну до росіян у Радбезі ООН з власної ініціативи ніхто не підходить, – Кислиця
Фото: EPA/UPG

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ставлення до російської делегації в Раді Безпеки ООН змінилося. Якщо раніше дипломати США, Китаю, Франції, Великобританії мило з ними спілкувалися й тиснули руки, то тепер до росіян з власної ініціативи та без реальної потреби не підходять. 

Про це в інтервʼю LB.ua повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця

"У самого ж Небензі (постпред Росії. – Ред.) немає простору для маневру. У нього залишилося лише дві опції: або надалі служити фюреру, або стати перебіжчиком й отримати захист у Нью-Йорку. Інших варіантів у нього зараз просто немає. Доля ж фюрерів у бункерах історії відома", – зазначив український дипломат.

Він додав – щиро вірить у те, що "Небензя буде горіти в пеклі". 

"Мені не потрібно навіть палець об палець вдаряти для того, щоб він там опинився. Він усіма своїми діями вже зарезервував собі там місце", – зазначив Кислиця. 

Нагадаємо, російський постпред Небензя в ООН фактично є рупором кремлівської пропаганди. Він постійно звинувачує Україну і не визнає воєнних злочинів його держави. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також