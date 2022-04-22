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Понад 320 тисяч дітей зареєструвалося на національний мультипредметний тест

Тест проводитиметься протягом 10 днів.

Понад 320 тисяч дітей зареєструвалося на національний мультипредметний тест
Фото: pik.net.ua

Більше ніж 320 тисяч дітей зареєструвалося на національний мультипредметний тест. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова комітету Верховної ради з питань освіти та науки Сергій Бабак, повідомляє Суспільне. 

"Тест проводиться не в один день як раніше проводилося ЗНО, а протягом 10 днів. Поки що попередньо ми домовилися що це буде перша половина липня. Буде 10 варіантів тесту. Єдине майже точно не зможемо це зробити в США та Австралії через різні часові пояси", - зазначив Бабак.

Раніше міністерство освіти і науки України ухвалило рішення про продовження термінів формування реєстраційних карток для участі в національному мультипредметному тестуванні. Такі картки можна сформувати до 19 квітня, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Інформацію про потенційних учасників тесту УЦОЯО візьме з бази даних реєстрації для участі в ЗНО, однак кожен, хто зареєструвався для участі в ЗНО, на своїй Інформаційний сторінці обов’язково повинен підтвердити бажання складати це тестування, а також повідомити організаторам про те, у якому регіоні він/вона перебуватиме в липні.

Нагадаємо, 1 квітня Міносвіти остаточно скасувало в 2022 році державну підсумкову атестацію та незалежне зовнішнє оцінювавання. Спрощений варіант ЗНО - мультипредметний тест - заплановано провести у липні.

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