Німеччина виділить додатково 37 мільйонів євро для післявоєнної відбудови України - ЗМІ

Німеччина готова надати Україні додаткові 37 мільйонів євро для відбудови після завершення воєнних дій. Про це повідомляє німецька газета Augsburger Allgemeine з посиланням на джерела в міністерстві з питань розвитку ФРН, пише DW.

Передбачається, що 22,5 мільйона будуть виділені на реконструкцію пошкоджених електромереж, а 14,4 мільйона - на ремонт чи побудову житла цивільних та медичне обладнання.

Раніше міністерство оборони Німеччини на вимогу канцелярії вилучило все важке озброєння зі списку запитів, наданого Україною, хоча німецька промисловість готова його поставити у коротко- та середньостроковій перспективі. Про це пише німецьке видання Bild.

Зазначається, що з 15 початкових запитів України на озброєння залишилося лише три, причому деякі з них мають альтернативи.

Україна, зокрема, просила про постачання танків “Леопард”, БТРів “Пума”, “Мардер”, “Боксер”, “Фукс”, реактивних систем залпового вогню і протикорабельних ракет, протитанкових ракет типів "Мілан" і "Шпик".Також Україна також хотіла придбати бронетранспортер Fuchs з німецьких запасів.

Однак, Федеральне міністерство оборони коротило список України з 48 до 24 сторінок - з нього зникло все важке озброєння, яке німецька промисловість хотіла продати Україні ще в середині березня. Навіть сучасні танки “Леопард 2”.