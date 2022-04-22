ВМС США не братимуть участі в деблокаді українських морських портів

Військово-морські сили США не збираються брати участь у військових операціях в Чорному морі для деблокади українських портів, яку здійснюють росіяни. Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

“Якщо ви питаєте, чи збираються ВМС США брати участь в операціях у Чорному морі, то відповідь - ні... Це просто ще одне свідчення жорстокості, з якою росіяни ведуть цю війну. Ми продовжуємо засуджувати це”, - сказав він.

Кірбі зазначив, що росіяни продовжують перешкоджати експорту продовольства з портів Одеси та Маріуполя.

Раніше виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй (ООН) Девід Бізлі заявив, що блокування південних портів України в Чорному морі може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до голоду, масової міграції та політичної нестабільності.