Великобританія надасть Україні кредитні гарантії на $500 млн

Великобританія надасть Україні кредитні гарантії на суму $500 млн для помʼякшеня економічних наслідків війни.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив у Facebook за результатами зустрічі з Канцлером Казначейства Сполученого Королівства Ріші Сунаком.

"Ріші Сунак підтримав раніше озвучений мною заклик щодо екстреного надання Україні частини ресурсів країн-партнерів на потреби українського бюджету. Це дозволить уряду і надалі продовжувати виконувати всі захищені видатки і соціальні програми", – зазначив міністр.

Він додав, що Великобританія запевнила в готовності залучати інші країни та фінансові організації до двох нових механізмів фінансової підтримки Україні – Трастового фонду Світового банку та спецрахунку для отримання раніше розподілених Спеціальних прав запозичень від МВФ.

Про втрати української економіки, наповнення бюджету, допомогу західних партнерів, податки, кредитні програми для аграріїв, супроводження бізнесу та майбутні репарації від Росії читайте в інтервʼю LB із Марченком "Більш ніж $3 млрд коштів, що ми залучили від партнерів, уже пішли в бюджет".