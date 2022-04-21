Вона прилетіла на гелікоптері до маєтку в Норфолку, де до неї приєднаються родина та друзі.

Королева Великобританія Єлизавета Друга святкує сьогодні, 21 квітня, свій 96-й день народження.

Як пише BBC, вона прилетіла на гелікоптері до свого маєтку в Норфолку, де до неї приєднаються родина та друзі.

Очікується, що вона зупиниться в котеджі, який особливо подобався її покійному чоловікові, принцу Філіпу.

З нагоди свята опублікували фотографію королеви з двома поні. Знімок був зроблений у Віндзорському замку, де зараз переважно зупиняється королева.

Герцог і герцогиня Кембриджські привітали королеву з днем народження у Твіттері, назвавши монарха “натхненням для багатьох у Великобританії, Співдружності та світі”, а також поділилися фотографією королеви та принца Філіпа з сімома їхніми правнуками.

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Букінгемський палац також опублікував у Твіттері фотографію дворічної принцеси Єлизавети 1928 року.

Happy Birthday Your Majesty!



Today as The Queen turns 96, we’re sharing this photograph of the young Princess Elizabeth aged 2.



Then, in 1928, it was never expected she would be Queen, and this year Her Majesty is celebrating her #PlatinumJubilee - a first in British history. pic.twitter.com/DnwsMU81I3 — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2022

Єлизавета народилася в 1926 році не в королівській резиденції, а в лондонському таунхаусі на Брутон-стріт, де спочатку жила з батьком і матір'ю, які стали королем Георгом VI і королевою Єлизаветою.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон і лідер лейбористів сер Кір Стармер надіслали Королеві привітання, також пролунають святкові гарматні салюти.

На честь платинового ювілею Єлизавети випустили ляльку Барбі, яка одягнена у весільну діадему та сукню кольору слонової кістки з блакитною стрічкою.

Фото: MATTEL

Нагадаємо, у січні Букінгемський палац оприлюднив плани святкування 70-річчя правління королеви Єлизавети. Урочистості з цієї нагоди триватимуть увесь рік.