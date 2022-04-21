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Королева Єлизавета святкує сьогодні свій 96-й день народження

Вона прилетіла на гелікоптері до маєтку в Норфолку, де до неї приєднаються родина та друзі.

Королева Єлизавета святкує сьогодні свій 96-й день народження
Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Королева Великобританія Єлизавета Друга святкує сьогодні, 21 квітня, свій 96-й день народження.

Як пише BBC, вона прилетіла на гелікоптері до свого маєтку в Норфолку, де до неї приєднаються родина та друзі.

Очікується, що вона зупиниться в котеджі, який особливо подобався її покійному чоловікові, принцу Філіпу.

З нагоди свята опублікували фотографію королеви з двома поні. Знімок був зроблений у Віндзорському замку, де зараз переважно зупиняється королева. 

Герцог і герцогиня Кембриджські привітали королеву з днем народження у Твіттері, назвавши монарха “натхненням для багатьох у Великобританії, Співдружності та світі”, а також поділилися фотографією королеви та принца Філіпа з сімома їхніми правнуками.

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Букінгемський палац також опублікував у Твіттері фотографію дворічної принцеси Єлизавети 1928 року. 

Єлизавета народилася в 1926 році не в королівській резиденції, а в лондонському таунхаусі на Брутон-стріт, де спочатку жила з батьком і матір'ю, які стали королем Георгом VI і королевою Єлизаветою.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон і лідер лейбористів сер Кір Стармер надіслали Королеві привітання, також пролунають святкові гарматні салюти.

На честь платинового ювілею Єлизавети випустили ляльку Барбі, яка одягнена у весільну діадему та сукню кольору слонової кістки з блакитною стрічкою.

Фото: MATTEL

Нагадаємо, у січні Букінгемський палац оприлюднив плани святкування 70-річчя правління королеви Єлизавети. Урочистості з цієї нагоди триватимуть увесь рік.

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