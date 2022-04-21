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Індія відмовилася прийняти літак для завантаження гуманітарної допомоги українцям

Борт із Японії мав завантажити допомогу на складі ООН в Індії. 

Індія відмовилася прийняти японський літак, призначений для гуманітарної допомоги українським переселенцям. Туди мали завантажити допомогу зі складу ООН, пише Kyoto з посиланням на заяву депутата. 

Згідно з планом, вантажний літак Повітряних сил самооборони Японії мав забрати вантаж, наприклад, ковдри, які зберігалися на складах ООН в Індії та Обʼєднаних Арабських Еміратах, та доставити їх у Польшу і Румунію. Звідти гуманітарку мали направити українцям. 

Однак Індія, яка має тісні військові звʼязки з Росією, спершу дозволила літаку сісти, але в середу раптово передумала. 

У пʼятницю кабінет премʼєр-міністра Фуміо Кісіди повинен був офіційно схвалити план відправки літака на кінець квітня, але тепер рейс буде відкладено через заборону Індії. Японія буде і надалі намагатися направити літак для допомоги українським переселенцям. Цей план було схвалено за запитом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. 

Раніше Японія через Польщу доставила в Україну бронежилети і каски. Японській міністр оборони Нобуо Кіші на цьому тижні також стверджував, що країна намагатиметься використати комерційні рейси для відправлення в Україну масок і одягу для захисту від хімічної зброї, а також цивільних безпілотників, на які був запит від уряду України. 

Нагадаємо, Індія виступає з "нейтральною позицією" щодо розвʼязаної в Україні війни. Водночас індійський премʼєр розповів президенту США Байдену, що запропонував провести прямі переговори між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

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