США, Великобританія, Канада і Туреччина не готові брати на себе зобов’язання по збройному захисту України, – Чавушоглу

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна готова стати гарантом безпеки України, однак зазначив, що аналог 5-ї статті НАТО в якості гарантії його країна не прийме.

Про це повідомляє Hurriyet.

За словами Чавушоглу, Україна запропонувала низці країн, серед яких Туреччина, США, Великобританія, Канада, стати гарантами безпеки України. Зокрема, зафіксувати юридично зобов'язуючі гарантії безпеки України, які за своїм змістом і формою мають бути аналогічні статті 5 НАТО.

«США, Великобританія і Канада цей пункт відкинули. Звичайно, і Туреччина його не приймає. Про те, щоб відправити у разі конфлікту в Україні в країну турецьких солдатів не може бути й мови. Ми намагаємося зрозуміти, який варіант гарантій може бути ефективною альтернативою», – зазначив глава МЗС Туреччини.

П'ята стаття Статуту НАТО про колективну оборону передбачає, що напад на одного з членів Альянсу буде розглядатися як напад на всіх членів НАТО.

Нагадаємо, Україна запропонувала зафіксувати свій статус як без'ядерної та позаблокової держави у формі постійного нейтралітету, якщо низка держав – аналогічно до ст.5 НАТО – юридично гарантують оперативне надання військової допомоги, озброєння та закриття небо над Україною у разі вчинення проти неї військової агресії, нападу чи будь-якої операції.