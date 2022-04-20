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Великобританія шукає способи передати Україні протикорабельні ракети Brimstone, - Джонсон

Виробник ракет стверджує, що їх можна використовувати проти наземних і морських цілей, що швидко рухаються.

Великобританія шукає способи передати Україні протикорабельні ракети Brimstone, - Джонсон
Фото: ОПУ

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що ВБ шукає способи передати Україні протикорабельні ракети Brimstone. Зокрема - встановити їх на транспортні засоби, передає Reuters.

"Одна із систем, яку ми розглядаємо… полягає в тому, щоб подивитися, чи зможемо ми встановити кілька Brimstones на задню частину технічних засобів, щоб подивитися, чи це буде працювати", - сказав Джонсон.

За його словами, британська сторона  розглядає також інші варіанти.

За інформацією видання Defense Express, поняття "технічні засоби" на Заході означає не спеціалізований технічний транспорт, а легковий автотранспорт з озброєнням. На зразок, коли на пікап встановлюють великокаліберний кулемет. 

Саме таку ідею з Brimstone нині обговорюють у Лондоні. Адже головна проблема при постачанні зброї до України від Заходу полягає в тому, що в обох сторін несумісні системи озброєння. 

Раніше британські війська використовували Brimstone у Лівії та Сирії. Ракети зазвичай запускають із реактивних літаків. 

Виробник Brimstone - компанія MBDA - стверджує, що їх можна використовувати проти наземних і морських цілей, що швидко рухаються.

Нагадаємо, Норвегія передала Україні ЗРК "Містраль". Виробник дронів Switchblade заявив, що надішле 100 безпілотників, а Нідерланди - бронетехніку.

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