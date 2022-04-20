На Луганщині нацгвардієць збив ворожий безпілотник з автомата Калашникова
На Луганщині нацгвардієць збив ворожий безпілотник з автомата Калашникова
Українські десантники знищили ворожий мотострілецький підрозділ із Томська
Українські десантники знищили ворожий мотострілецький підрозділ із Томська
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою
У центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою
«Азов» показав фото дітей у бункері «Азовсталі» і просить світ організувати їх евакуацію
«Азов» показав фото дітей у бункері «Азовсталі» і просить світ організувати їх евакуацію
18 квітня Збройні сили знищили сім повітряних цілей, зокрема, Су-30
18 квітня Збройні сили знищили сім повітряних цілей, зокрема, Су-30
Війська РФ обстріляли "Градами" район Кривого Рогу
Війська РФ обстріляли "Градами" район Кривого Рогу
​"Угорський народ не може платити за цю війну", – Сіярто про санкції ЄС проти російських нафти та газу
​"Угорський народ не може платити за цю війну", – Сіярто про санкції ЄС проти російських нафти та газу
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаСвіт

Виробник дронів Switchblade передасть Україні 100 безпілотників

БПЛА може забезпечити точну та швидку розвідку віддалених, недоступних районів поля бою.

Виробник дронів Switchblade передасть Україні 100 безпілотників
Фото: Youtube/ AeroVironment Inc

Американська компанія AeroVironment, виробник дронів-камікадзе Switchblade, надасть Україні 100 безпілотників Quantix Recon і забезпечить послугами з навчання Міноборони та Сили тероборони. Про це йдеться у прес-релізі AeroVironment

"Це надасть операторам інструмент, який може літати непоміченим силами противника та не піддаватися впливу радіочастотних перешкод, щоб забезпечити точну та швидку розвідку віддалених, недоступних районів поля бою, що динамічно змінюється", - заявив виконавчий директор AeroVironment Вахід Навабі. 

Він зауважив, що для його компанії "велика честь підтримувати народ України".

Безпілотний літальний апарат Quantix Recon компанії AeroVironment забезпечує отримання оперативної інформації шляхом фотографування місцевості, рослинного покриву та інфраструктури з високою роздільною здатністю і прив'язкою до місцевості. Апарат може досліджувати до 1,6 кв км або 20 лінійних кілометрів за 45 хвилин польоту на одному акумуляторі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також