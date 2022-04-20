Виробник дронів Switchblade передасть Україні 100 безпілотників

Американська компанія AeroVironment, виробник дронів-камікадзе Switchblade, надасть Україні 100 безпілотників Quantix Recon і забезпечить послугами з навчання Міноборони та Сили тероборони. Про це йдеться у прес-релізі AeroVironment

"Це надасть операторам інструмент, який може літати непоміченим силами противника та не піддаватися впливу радіочастотних перешкод, щоб забезпечити точну та швидку розвідку віддалених, недоступних районів поля бою, що динамічно змінюється", - заявив виконавчий директор AeroVironment Вахід Навабі.

Він зауважив, що для його компанії "велика честь підтримувати народ України".

Безпілотний літальний апарат Quantix Recon компанії AeroVironment забезпечує отримання оперативної інформації шляхом фотографування місцевості, рослинного покриву та інфраструктури з високою роздільною здатністю і прив'язкою до місцевості. Апарат може досліджувати до 1,6 кв км або 20 лінійних кілометрів за 45 хвилин польоту на одному акумуляторі.