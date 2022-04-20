Британія виділила Україні £400 мільйонів гуманітарної допомоги

І гарантує позику Світового банку на $1 мільярд гарантує позику Світового банку на $1 мільярд

Великобританія виділила Україні 400 млн фунтів стерлінгів допомоги. Про це заявила постпред країни в ООН Барбара Вудворд під час засідання Ради Безпеки, передає Укрінформ. Лондон також надасть 220 млн фунтів для гуманітарних потреб країнам, які приймають українських біженців.

Вудворд також повідомила, що Британія виступила гарантом позики Україні від Світового банку на суму в мільярд доларів.

Вона зауважила на необхідності притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини, зокрема скоєні у Бучі, Ірпені, Бородянці, Чернігові та багатьох інших містах.

"Нехай не викликає сумніву те, що за ці злочини проти людяності настане покарання", - сказала вона, заявивши, що Великобританія вітає розслідування, яке проводить Міжнародний кримінальний суд під керівництвом головного прокурора МКС Каріма Хана.