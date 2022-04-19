США цілодобово працюють над постачанням зброї Україні, - CNN

Раніше процес видачі дозволу на відправку озброєння до інших країн, займав тижні або місяці. Зараз це - 48-72 години.

Високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив, що Штати працюють цілодобово, щоб доставити зброю Україні з "безпрецедентною" швидкістю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що з початку російського вторгнення адміністрація Джо Байдена санкціонувала постачання в Україну зброї та спорядження на суму $2,3 мільярда з запасів США. Ще $300 мільйонів у рамках ініціативи сприяння безпеці України, яка закуповує зброю у виробників.

"Це, безумовно, найбільше за останній час постачання країні-партнеру", - сказав чиновник.

Представник Пентагону пояснив, що раніше процес видачі дозволу на відправку обладнання з військових запасів США до інших країн, займав тижні або місяці. Однак, зараз це займає всього 48-72 години.

Процес починається зі списку вимог, розробленого спільно з Україною. Потім агентство з питань співробітництва в галузі оборони та безпеки (DSCA) перевіряє наявні військові запаси зброї та спорядження.

Далі на основі наявних запасів США складають комплект озброєнь та обладнання, який потім розглядається головою Об'єднаного комітету начальників штабів. Потім міністр оборони підписує службову записку, яка схвалює скорочення американських запасів. Після цього президент США дає вказівку про скорочення, а держсекретар її підписує, в міністерство оборони - виконує.

Нагадаємо, незабаром США почнуть тренування українських військових з гаубицями.

США та Україна ведуть інтенсивні консультації щодо нового пакету військової допомоги, який буде враховувати специфіку ведення бойових дій на сході та півдні України.

Зазначимо, що представники Пентагону на умовах анонімності повідомили The New York Times, що обговорюють з виробниками озброєння п’ять напрямків можливих постачань: протиповітряна оборона, берегова оборона (протикорабельні ракети), засоби для знищення ворожої піхоти, зокрема міни Claymore, обладнання для розмінування та засоби контрбатарейної боротьби.

13 квітня Пентагон розкрив вміст нового пакету військової допомоги Україні на 800 млн доларів, про який повідомив президент США Джо Байден.