​Нідерланди передадуть Україні бронетехніку, – Рютте

Прем'єр і міністр оборони Нідерландів висловили свою підтримку президенту України Володимиру Зеленському.

Нідерланди відправлять в Україну «важче оснащення», «включаючи бронетехніку».

Про це у Twitter повідомив прем’єр-міністр Марк Рютте.

Марк Рютте відзначив, що він і міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен висловили свою підтримку президенту України Володимиру Зеленському в телефонній розмові, «оскільки Росія починає новий наступ».

«Разом з союзниками ми розглядаємо можливість постачання додаткового більш важкого обладнання», – написав Рютте.

У свою чергу Володимир Зеленський також написав у Twitter, що повідомив Рютте «про загострення ситуації на Донбасі» і «вдячний» за підтримку. «Коли буде відновлено мир, ми разом в ЄС побудуємо українсько-нідерландські відносини нової якості!» – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, російська армія пішла у наступ в Харківській, Луганській та Донецькій областях, штурмуючи українську оборону.