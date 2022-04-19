У Росії школярів навчатимуть "історії" з першого класу, "щоб зберігалася історична пам'ять"

Зараз уроки історії у російських школах починаються з п'ятого класу.

Міністр освіти Російської Федерації Сергій Кравцов розповів, що незабаром школярі почнуть вивчати історію з першого класу, "щоб зберігалася історична пам'ять".

Про це він заявив на першому всеросійському шкільному історичному форумі "Сила у правді!", повідомляють російські ЗМІ.

Зараз уроки історії у російських школах починаються з п'ятого класу.

Міністр освіти РФ раніше також пропонував запровадити у школах "позитивну практику" - починати тиждень із підняття державного прапора під гімн. Цю ініціативу вже схвалили у Воронезькій та Калузькій областях.

У липні минулого року президент РФ Володимир Путін створив міжвідомчу комісію з історичної освіти, серед завдань якої був "аналіз діяльності іноземних структур , які завдають шкоди інтересам Росії", та "підготовка контрпропагандистських заходів".

Головою цієї комісії було призначено помічника Путіна, колишнього міністра культури Володимира Мединського (він зараз входить до складу переговорної делегації). Також минулого року Міністерство освіти РФ схвалило серію підручників з російської та загальної історії за редакцією Мединського. Раніше Путін заявив, що в деяких шкільних підручниках "написано не про нас".

Зазначимо, що в 2016 році група вчених вимагала позбавити Мединського ступеня доктора наук. У дисертації міністра були виявлені грубі помилки, зокрема й фактичні. Засідання спеціалізованої вченої ради Уральського федерального університету про позбавлення Мединського ступеня було призначене на 4 жовтня 2016 року, але на прохання міністра його перенесли, а потім - зовсім відкликали.

Нагадаємо, в 2019 році російські окупанти відкрили в Севастополі військовий центр для школярів, де дітей вчать, як поводитися зі зброєю. Під час святкового заходу в окупованому Донецьку школярі на сцені імітували розстріл українців

Зараз, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, російських школярів змушують писати листи окупантам, які несуть втрати в Україні. Діти мають писати військовим злочинцям "теплі слова підтримки" та "побажання від простих росіян".