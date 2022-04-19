Маріупольські чати, групи, Telegram-канали про пошук рідних чи пошкодження адмініструють агенти ФСБ, - Андрющенко

"Вони закликають здійснювати пошук рідних через інформаційні ресурси так званої "ДНР" та росії, надаючи відповідні посилання".

Всі пабліки (чат-групи, Telegram канали, ФБ-групи) щодо пошуку рідних, встановлення пошкоджень тощо, які стосуються Маріуполя, адмініструють "волонтери ДНР", а насправді - агенти російської ФСБ.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Користуючись найбільшим попитом (такі групи - Ред.) серед рідних, вони (адміністратори - Ред.) закликають здійснювати пошук рідних через інформаційні ресурси так званої "ДНР" та росії, надаючи відповідні посилання. Для "здійснення пошуку" треба надати власні персональні дані, включаючи місцезнаходження на зараз, та данні про особу, що шукаєш (включаючи її останнє місцезнаходження). Такі сервіси не працюють ані на пошук, ані на допомогу. Вони мають єдину мету - збір та аналіз персональних даних для подальшої фільтрації всередині міста, спроб залучити до співпраці та організації ефективних ІПСО", - наголосив Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя підкреслив, що в Росії немає волонтерів у класичному розумінні. "Це завжди або бюджетники, або агенти ФСБ", - додав Петро Андрющенко.

За його словами, в оточеному місті окупанти формують "позитивний фон" про російську владу. Загарбники розповсюджують "непрофесійне" відео, на якому показують роздачу "гуманітарної допомоги" від РФ із "привітними і ввічливими" російськими військовими. Натомість серед жителів поширюють інформацію, мета якої - викликати негативне ставлення до української влади та армії, які начебто "допустили" таку ситуацію в Маріуполі.

Нагадаємо, російські загарбники схиляють населення Маріуполя до співпраці, обіцяючи виплатити в рублях компенсацію за зруйноване житло.

Напередодні міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до військово-політичного керівництва Росії через загострення ситуації в Маріуполі із закликом зробити гуманітарний коридор для евакуації цивільних осіб.