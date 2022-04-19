Росіяни третій день не дають узгодження на гумкоридори для евакуації, - Верещук

Сьогодні, 19 квітня, гуманітарні коридори для евакуації громадян з місць, де починаються бойові дії, не працюватимуть.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції оокупованих територій Ірина Верещук.

"Сьогодні, 19 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів немає. Продовжуються інтенсивні обстріли на Донбасі", - написала вона в Telegram-каналі.

Вона також повідомила, що росіяни росіяни відмовляються надати коридор для виходу цивільних з Маріуполя в напрямку Бердянська.

Наразі тривають перемовини про відкриття гуманітарних коридорів на Херсонщині та Харківщині.

Нагадаємо, вчора секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців, які перебувають у місцях, де починаються бойові дії, негайно покинути ці території.

Верещук також звернулася до військово-політичного керівництва Росії через загострення ситуації в Маріуполі. Вона закликала зробити гуманітарний коридор для евакуації цивільних. На території заводу "Азовсталь" наразі перебуває багато людей, в тому числі жінки й діти. Загалом відомо, що в місті залишається близько 100 тис. людей. Маріуполь перебуває в окупаціх російських військ з початку березня.

16 квітня президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю українським онлайн-медіа. Він зазначив, що перемовини з РФ тривають, однак довіри до російських перемовників немає. Президент розповів, що були перемовини, зокрема, про гуманітарний коридор для Маріуполя. Посередником виступав особисто президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни не дозволять будь-якій країні провести гуманітарну операцію з евакуаціїх мирних жителів окупованого Маріуполя.