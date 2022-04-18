Росія не дозволить провести евакуацію з Маріуполя. Не треба ілюзій, - Подоляк

"Потрібно розуміти, що це зовсім інші люди - це варвари".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни не дозволяють будь-якій країні провести гуманітарну операцію з евакуаціїх миррих жителів окупованого Маріуполя.

Про це він сказав під час телемарафону, передає РБК-Україна.

"Росіяни бравірують тим, що вони можуть порушувати будь-які правила. Вони не дозволять будь-якій країні провести гуманітарну операцію по звільненню людей з Маріуполя. Давайте без ілюзій до цього ставитися. Потрібно розуміти, що це зовсім інші люди - це варвари, - сказав Подоляк.

Подоляк також зазначив, що Росія навряд чи погодиться обміняти кума Путіна, депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, на захисників Маріуполя.

"Російська Федерація не піде на це, мені так здається. Маріуполь став для них символом незламності України. Росіяни трохи повернуті на дивних символах – Z, V, що вони там малюють, – і для них зруйнувати символ незламності України – це дуже принциповий момент... Єдина надія, додав він, що хтось у Кремлі підкаже Путіну, що такий обмін був би непоганим "з гуманістичного підходу", – сказав радник голови ОП.

Нагадаємо, сьогодні міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до військово-політичного керівництва Росії через загострення ситуації в Маріуполі. Вона закликала зробити гуманітарний коридор для евакуації цивільних осіб. На території заводу "Азовсталь" наразі перебуває багато цивільних, в тому числі жінки й діти. Загалом відомо, що в місті залишається близько 100 тис. людей.

Маріуполь перебуває в окупаціх російських військ з початку березня.

16 квітня президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю українським онлайн-медіа. Він зазначив, що перемовини з РФ тривають. Однак, він зазначив, що наразі довіри до російських перемовників немає. Президент розповів, що були перемовини, зокрема, про гуманітарний коридор для Маріуполя. Посередником виступав особисто президент Ердоган.

"Ми домовлялися, що через Бердянськ можна буде забрати поранених, убитих і цивільних людей, у першу чергу жінок і дітей. Там є зовсім маленькі діти. У якийсь момент Росія від цієї домовленості відмовилась, тому довіри до неї немає", - розповів Зеленський.

Сьогодні заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив про відновлення роботи в Києві та запропонував організувати переговори з РФ. За його словам, вони стосувалися б гуманітарних питань, як от - евакуація та перемир'я. Він також анонсував свій візит до Туреччини, де планує обговорити ситуацію з президентом Реджепом Ердоганом.