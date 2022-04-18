В Генштабі повідомили, що фіксують ознаки початку наступальної операції Росії на схід України

В Генштабі ЗСУ повідомили, що фіксують ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні.
Як ідеться у зведенні українського командування, Росія активізувала наступальні та штурмові дії у Слобожанському та Донецькому операційних районах, а також на Сєверодонецькому, Попаснянському, Курахівському та Запорізькому напрямках. На Донецькому і Таврійському напрямках окупаційні війська намагаються захопити Лиман, Кремінну, Попасну та Рубіжне, а також хочуть встановити повний контролю над Маріуполем.
За інформацією Генерального штабу, до 24 квітня РФ має сформувати додаткові підрозділи на території Ростовської області та в тимчасово окупованому Криму, які будуть займатися охороною адмінбудівель і важливих об’єктів інфраструктури на захоплених українських територіях
Неподалік від державного кордону з Україною на території Бєлгородської області загарбники почали розгортати вертолітні майданчики. В Генштабі не виключають провокації РФ і застосування нею армійської авіації у прикордонних з Україною районах для обстрілів цивільних ів
Ситуація на інших напрямках:
- на Волинському, Поліському та Сіверському - без суттєвих змін в діяльності військ противника.
- на Слобожанському окремі підрозділи 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів, продовжують частково блокувати Харків та руйнувати артилерійським вогнем житлові квартали міста.
- на Ізюмському агресор діє окремими підрозділами зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї та 68-ї загальновійськових армій Східного військового округу і повітряно-десантних військ. В Генштабі очкують продовження спроб наступу на напрямках Ізюм - Слов’янськ та Ізюм - Барвінкове.
- на Південнобузькому окремі підрозділи окупантів продовжують утримувати зайняті рубежі та обстрілювати позиції ЗСУ. Також Росія не припиняє спроби встановити повний контроль над територією Херсонської області. Росармія веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка, успіху не має.
- кораблі РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують ізолювати морське узбережжя України, а також ведуть розвідку.
"На зайнятих територіях противник викрадає та вивозить до російської федерації обладнання, техніку та вироблену продукцію місцевих підприємств, мінує поля сільськогосподарського призначення", - повідомили в Генштабі ЗСУ.