В Генштабі повідомили, що фіксують ознаки початку наступальної операції Росії на схід України

В Генштабі ЗСУ повідомили, що фіксують ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні.

Як ідеться у зведенні українського командування, Росія активізувала наступальні та штурмові дії у Слобожанському та Донецькому операційних районах, а також на Сєверодонецькому, Попаснянському, Курахівському та Запорізькому напрямках. На Донецькому і Таврійському напрямках окупаційні війська намагаються захопити Лиман, Кремінну, Попасну та Рубіжне, а також хочуть встановити повний контролю над Маріуполем.

За інформацією Генерального штабу, до 24 квітня РФ має сформувати додаткові підрозділи на території Ростовської області та в тимчасово окупованому Криму, які будуть займатися охороною адмінбудівель і важливих об’єктів інфраструктури на захоплених українських територіях

Неподалік від державного кордону з Україною на території Бєлгородської області загарбники почали розгортати вертолітні майданчики. В Генштабі не виключають провокації РФ і застосування нею армійської авіації у прикордонних з Україною районах для обстрілів цивільних ів

Ситуація на інших напрямках:

на Волинському, Поліському та Сіверському - без суттєвих змін в діяльності військ противника.

- без суттєвих змін в діяльності військ противника. на Слобожанському окремі підрозділи 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів, продовжують частково блокувати Харків та руйнувати артилерійським вогнем житлові квартали міста.

окремі підрозділи 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів, продовжують частково блокувати Харків та руйнувати артилерійським вогнем житлові квартали міста. на Ізюмському агресор діє окремими підрозділами зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї та 68-ї загальновійськових армій Східного військового округу і повітряно-десантних військ. В Генштабі очкують продовження спроб наступу на напрямках Ізюм - Слов’янськ та Ізюм - Барвінкове.

агресор діє окремими підрозділами зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї та 68-ї загальновійськових армій Східного військового округу і повітряно-десантних військ. В Генштабі очкують продовження спроб наступу на напрямках Ізюм - Слов’янськ та Ізюм - Барвінкове. на Південнобузькому окремі підрозділи окупантів продовжують утримувати зайняті рубежі та обстрілювати позиції ЗСУ. Також Росія не припиняє спроби встановити повний контроль над територією Херсонської області. Росармія веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка, успіху не має.

окремі підрозділи окупантів продовжують утримувати зайняті рубежі та обстрілювати позиції ЗСУ. Також Росія не припиняє спроби встановити повний контроль над територією Херсонської області. Росармія веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка, успіху не має. кораблі РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують ізолювати морське узбережжя України, а також ведуть розвідку.

"На зайнятих територіях противник викрадає та вивозить до російської федерації обладнання, техніку та вироблену продукцію місцевих підприємств, мінує поля сільськогосподарського призначення", - повідомили в Генштабі ЗСУ.