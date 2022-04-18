Близько 200 поранених моряків крейсера "Москва" знаходяться у госпіталі, де ще 300 - невідомо, - російські розслідувачі
Близько 200 поранених моряків крейсера "Москва" знаходяться у госпіталі, де ще 300 - невідомо, - російські розслідувачі
Втрати РФ у війні з Україною за добу більші, ніж за 8 років у Сирії, – The Economist
Втрати РФ у війні з Україною за добу більші, ніж за 8 років у Сирії, – The Economist
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
У Львові пролунала серія вибухів, ракети влучили поруч із залізничними об'єктами (ОНОВЛЕНО)
У Львові пролунала серія вибухів, ракети влучили поруч із залізничними об'єктами (ОНОВЛЕНО)
Унаслідок удару по Львову сім людей загинули, одинадцять зазнали поранень (оновлено)
Унаслідок удару по Львову сім людей загинули, одинадцять зазнали поранень (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
"Чорнобаївка-16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили", – Арестович
"Чорнобаївка-16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили", – Арестович
Розвідка оприлюднила дані трьох військових, що належать до найвищого командного складу армії РФ
Розвідка оприлюднила дані трьох військових, що належать до найвищого командного складу армії РФ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Львівські рятувальники ліквідували пожежу в будівлі СТО, що сталася після обстрілу окупантів

Пожежа сталася на вулиці Шевченка.

Львівські рятувальники ліквідували пожежу в будівлі СТО, що сталася після обстрілу окупантів
Фото: Іван Станіславський

У Львові рятувальники ліквідували пожежу в будівлі станції технічного обслуговування, що сталася після обстрілу окупантів.

Про це повідомили у ДСНС.

Пожежа сталася на вулиці Шевченка.

Нагадаємо, ракети, якими російські військові обстріляли сьогодні Львів, випустили з Каспійського регіону. Ворог міг цілитися у залізничний вокзал.

Унаслідок удару по Львову сім людей загинули, 11 постраждали. Троє людей перебувають у реанімації.

По місту відбулося чотири ракетні удари. Три – по об'єктах військової інфраструктури, один – по шиномонтажу. Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами. Голова правління УЗ Олександр Камишін повідомляв, що постраждалих серед пасажирів і залізничників немає.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також