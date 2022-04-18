У Львові рятувальники ліквідували пожежу в будівлі станції технічного обслуговування, що сталася після обстрілу окупантів.

Про це повідомили у ДСНС.

Пожежа сталася на вулиці Шевченка.

Нагадаємо, ракети, якими російські військові обстріляли сьогодні Львів, випустили з Каспійського регіону. Ворог міг цілитися у залізничний вокзал.

Унаслідок удару по Львову сім людей загинули, 11 постраждали. Троє людей перебувають у реанімації.

По місту відбулося чотири ракетні удари. Три – по об'єктах військової інфраструктури, один – по шиномонтажу. Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами. Голова правління УЗ Олександр Камишін повідомляв, що постраждалих серед пасажирів і залізничників немає.