Львів сьогодні обстріляли, попередньо, з Каспійського регіону, – Козицький

Ракети, якими російські військові обстріляли сьогодні Львів, випустили з Каспійського регіону. Ворог міг цілитися у залізничний вокзал.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, пише Укрінформ.

“Попередньо встановлено, що ракети по Львову були випущені з літаків, які летіли з Каспійського напрямку. Чи була станція техобслуговування кінцевою метою? Навряд. Це міг бути і вокзал. Наш ворог не має нічого людського”, – сказав начальник ОВА.

Після ракетного обстрілу у Львові прозвучала друга сирена тривоги. Тоді, за словами Козицького, небезпека була зі сторони Чорного моря, але ракети не долетіли.

Нагадаємо, внаслідок удару по Львову вранці в понеділок, 18 квітня, сім людей загинули та ще 11 постраждали. Серед постраждалих – одна дитина, двоє людей перебувають у важкому стані.

По місту відбулося чотири ракетні удари. Три – по об'єктах військової інфраструктури, один – по шиномонтажу. Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами. Голова правління УЗ Олександр Камишін повідомляв, що постраждалих серед пасажирів і залізничників немає.