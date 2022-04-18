Російська прокуратура запросила три роки позбавлення волі для Мустафи Джемілєва

Російська прокуратура запросила три роки позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії-поселенні для правозахисника, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Про це повідомляє “Кримський процес”.

Це відбулось під час дебатів у кримінальній справі, яку розглядає стосовно Джемілєва кримський Армянський міський суд.

У дебатах представник державного звинувачення РФ заявив, що вина Джемілєва в незаконному зберіганні боєприпасів, неналежному зберіганні зброї та незаконному перетині кордону була повністю доведена протягом судового слідства. При цьому прокурор просив суд звільнити Джемілєва від відповідальності за статтями про незаконне зберігання боєприпасів та неналежне зберігання зброї у зв'язку із закінченням терміну давності. За незаконний перетин кордону держобвинувач запросив три роки позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії-поселенні.

Мустафі Джемілєву інкримінують скоєння злочинів, передбачених трьома статтями кримінального кодексу РФ: «Перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в'їзд якому в Росію не дозволено, вчинене групою осіб за попередньою змовою» (ч.3 ст. 322 КК Росії); «Недбале зберігання вогнепальної зброї, що створило умови для його використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки» (ст. 224 КК Росії); «Незаконне придбання та зберігання боєприпасів» (ч. 1 ст. 222 КК Росії).

Суд проходить без участі підсудного.

Нагадаємо, Польща висунула кандидатуру Мустафи Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру 2022 року.