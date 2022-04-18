Що потрібно купити для новонародженого

Поява дитини — знаменна подія в житті кожної сім’ї, до якої потрібно готуватись і морально, і матеріально. Щоб ці клопоти були приємними та якомога менш стресовими, ми підготували список найнеобхідніших речей для новонародженого малюка.

Одяг для дитини

Обираючи речі для новонародженого, звертайте увагу лише на варіанти з натуральних, приємних на дотик тканин без грубих швів і застібок на спині. Товщину матеріалу підбирайте з огляду на сезон.

Отож, вам потрібні:

● боді (3–4 шт.);

● сліпи (2–3 шт.);

● розпашонки (4–5 шт.);

● повзунки (2–3 шт.);

● шапочки (2–3 шт.);

● шкарпетки (5–6 шт.);

● слюнявчики;

● пелюшки з мусліну, фланелі або бавовни;

● теплий комбінезон: для народжених в холодну пору року;

● нарядний конверт або комплект одягу для виписки.

Оскільки дитина швидко росте, купуйте одяг різного розміру — від найменшого до моделей «із запасом».

Годування малюка

Для мам, які годують дитину грудьми, цей список покупок доволі короткий. Знадобиться лише молоковідсмоктувач, пляшечки для зберігання молока та деякі аксесуари для комфорту мами, як-от бюстгальтер для годування та прокладки для грудей.

У випадку штучного вигодовування потрібно придбати такий набір:

● молочну суміш, призначену неонатологом;

● пляшечки для годування зі спеціальною соскою;

● стерилізатор для пляшечок і пустушок;

● йоржик, що легко очищує пляшечку;

● термос для зберігання приготованої суміші.

Також до списку варто додати спеціальні м’які мийні засоби для пляшечок, які вбережуть дитину від алергії.

Засоби гігієни

Гігієна — один з найважливіших пунктів догляду за немовлям у перші місяці його життя. Потрібно обирати лише товари високої якості, безпека яких підтверджена міжнародними сертифікатами.

Вам знадобляться такі товари:

● підгузки різних моделей, щоб підібрати найзручнішу для дитини;

● ватні палички для дітей;

● сухі та вологі дитячі серветки;

● спеціальні манікюрні ножиці або кусачки;

● великий рушник (2 шт.);

● м’яка мочалка-губка;

● присипка та крем під підгузок;

● мило та шампунь для новонароджених;

● олія для догляду за шкірою;

● пральний порошок для чутливої шкіри дитини;

● термометр для ванної.

Також варто скласти аптечку з базовими засобами: антисептиком для подряпин, сиропом для зняття температури та інших ліків, рекомендованих лікарем.

Меблі й аксесуари

Крім дрібних речей, до народження дитини варто зробити кілька великих придбань. Ці товари потребують чималих фінансових вкладень і вашої особливої уваги під час вибору.

Отже, потрібно також придбати:

● автокрісло для новонароджених;

● візочок з люлькою;

● ліжечко з ортопедичним матрасом;

● постільний комплект із захисними бортиками (2–3 шт.);

● підстилку, що не промокає, але пропускає повітря;

● стіл для зміни підгузків;

● ванночку для немовлят.

Батькам не обов’язково брати всі витрати на себе. Можна поділитися з родичами та друзями своїм списком і запропонувати купити щось з нього замість подарунка. Так ви полегшите життя і собі, і їм.