"В області не залишилося жодного безпечного місця – евакуюйтесь", – голова Луганської ОВА

Голова Луганської ОВА вкотре звернувся до жителів підконтрольних українській владі населених пунктів.

"В області не залишилося жодного безпечного місця – евакуюйтесь, ми ще можемо вас врятувати", – заявив Сергій Гайдай.

За інформацією пресслужби ОВА, 18 квітня евакуацію проводитимуть з Попасної, Рубіжного, Гірської громади, Сєвєродонецька, Лисичанська.

У цих населених пунктах у разі припинення вогню будуть відкриті гуманітарні коридори.

"Евакуюватимемо в будь-якому разі. Куди зможемо дістатись – заберемо людей. Вже дуже важко виїхати з Рубіжного, Попасної, Гірського. Жителі Кремінної евакуюються, не маючи коридору безпеки. Якщо раніше частина мешканців Луганщини почувалася більш-менш спокійно у деяких районах Лисичанська та Сєвєродонецька, то зараз ситуація загострилась. Російські снаряди «накривають» повсюди", – зазначив голова ОВА.

"Евакуюйтесь, ми ще можемо вас врятувати. Не тягніть до останнього, коли не залишиться жодного безпечного виїзду з області. 18 квітня автобуси чекають на вас. Збирайте речі та приходьте. Ви необхідні Україні живими!" – наголосив Сергій Гайдай.

Місця зборів:

Сєвєродонецьк: проспект Хіміків, 28;

проспект Хіміків, 28; Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;

ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС; Попасна: вул. Щербакова, 1А;

вул. Щербакова, 1А; Гірське: вул. Гагаріна, 13А;

вул. Гагаріна, 13А; Нижнє: Паркова, 13;

Паркова, 13; Рубіжне: вул. Чехова, 11.

Нагадаємо, напередодні вдалося евакуювати 33 людини з Лисичанська та Сєвєродонецька. Робили це "на свій страх і ризик", оскільки гуманітарні коридори не було погоджено.