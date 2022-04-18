"В області не залишилося жодного безпечного місця – евакуюйтесь", – голова Луганської ОВА

Голова Луганської ОВА вкотре звернувся до жителів підконтрольних українській владі населених пунктів.
"В області не залишилося жодного безпечного місця – евакуюйтесь, ми ще можемо вас врятувати", – заявив Сергій Гайдай.
За інформацією пресслужби ОВА, 18 квітня евакуацію проводитимуть з Попасної, Рубіжного, Гірської громади, Сєвєродонецька, Лисичанська.
У цих населених пунктах у разі припинення вогню будуть відкриті гуманітарні коридори.
"Евакуюватимемо в будь-якому разі. Куди зможемо дістатись – заберемо людей. Вже дуже важко виїхати з Рубіжного, Попасної, Гірського. Жителі Кремінної евакуюються, не маючи коридору безпеки. Якщо раніше частина мешканців Луганщини почувалася більш-менш спокійно у деяких районах Лисичанська та Сєвєродонецька, то зараз ситуація загострилась. Російські снаряди «накривають» повсюди", – зазначив голова ОВА.
"Евакуюйтесь, ми ще можемо вас врятувати. Не тягніть до останнього, коли не залишиться жодного безпечного виїзду з області. 18 квітня автобуси чекають на вас. Збирайте речі та приходьте. Ви необхідні Україні живими!" – наголосив Сергій Гайдай.
Місця зборів:
- Сєвєродонецьк: проспект Хіміків, 28;
- Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
- Попасна: вул. Щербакова, 1А;
- Гірське: вул. Гагаріна, 13А;
- Нижнє: Паркова, 13;
- Рубіжне: вул. Чехова, 11.
Нагадаємо, напередодні вдалося евакуювати 33 людини з Лисичанська та Сєвєродонецька. Робили це "на свій страх і ризик", оскільки гуманітарні коридори не було погоджено.