Гайдай: "На свій страх і ризик вивезли 33 людини з Лисичанська та Сєвєродонецька"

Гуманітарні коридори сьогодні не погодили.

33 жителі Лисичанська та Сєвєродонецька вдалося вивезти 17 квітня.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він додав, що робили це "на свій страх і ризик", оскільки на сьогодні не було погоджено гуманітарні коридори.

Гайдай вкотре поскаржився на відмову жителів області евакуюватися: "У двір прилетіла «Точка-У», але люди виїжджати не збираються".

За словами керівника Луганської ОВА, росіяни намагаються прорватися у Рубіжному, Попасній та Кремінній, щоправда, без успіху, несучи втрати.

"Завтра евакуація відбудеться. Подбайте про власну безпеку! Подумайте про дітей…", - додав Сергій Гайдай.

Нагадаємо, сьогодні керівник Луганщини попросив мешканців "встигнути врятуватися".

Раніше він заявив, що люди бояться виїжджати через трагедію в Краматорську.