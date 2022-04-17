Депутати ОПЗЖ причетні до зриву евакуації з Маріуполя, - міськрада
Депутати ОПЗЖ причетні до зриву евакуації з Маріуполя, - міськрада
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Розслідувачі знайшли точні координати затоплення крейсера "Москва"
Розслідувачі знайшли точні координати затоплення крейсера "Москва"
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
Ворог намагатиметься вийти на адміністративні межі Херсонщини, - ОК "Південь"
Ворог намагатиметься вийти на адміністративні межі Херсонщини, - ОК "Південь"
Війська РФ обстріляли Олександрію в Кіровоградській області
Війська РФ обстріляли Олександрію в Кіровоградській області
Журналісти показали відео з району Ілліча у Маріуполі, який РФ "повністю звільнила від українських націоналістів"
Журналісти показали відео з району Ілліча у Маріуполі, який РФ "повністю звільнила від українських націоналістів"
ГоловнаСуспільствоВійна

Гайдай: "На свій страх і ризик вивезли 33 людини з Лисичанська та Сєвєродонецька"

Гуманітарні коридори сьогодні не погодили.

Гайдай: "На свій страх і ризик вивезли 33 людини з Лисичанська та Сєвєродонецька"
Фото: luganskua.com

33 жителі Лисичанська та Сєвєродонецька вдалося вивезти 17 квітня.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він додав, що робили це "на свій страх і ризик", оскільки на сьогодні не було погоджено гуманітарні коридори.

Гайдай вкотре поскаржився на відмову жителів області евакуюватися: "У двір прилетіла «Точка-У», але люди виїжджати не збираються".

За словами керівника Луганської ОВА, росіяни намагаються прорватися у Рубіжному, Попасній та Кремінній, щоправда, без успіху, несучи втрати.

"Завтра евакуація відбудеться. Подбайте про власну безпеку! Подумайте про дітей…", - додав Сергій Гайдай.

Нагадаємо, сьогодні керівник Луганщини попросив мешканців "встигнути врятуватися".

Раніше він заявив, що люди бояться виїжджати через трагедію в Краматорську.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також