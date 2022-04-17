Гайдай: "На свій страх і ризик вивезли 33 людини з Лисичанська та Сєвєродонецька"

33 жителі Лисичанська та Сєвєродонецька вдалося вивезти 17 квітня.
Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він додав, що робили це "на свій страх і ризик", оскільки на сьогодні не було погоджено гуманітарні коридори.
Гайдай вкотре поскаржився на відмову жителів області евакуюватися: "У двір прилетіла «Точка-У», але люди виїжджати не збираються".
За словами керівника Луганської ОВА, росіяни намагаються прорватися у Рубіжному, Попасній та Кремінній, щоправда, без успіху, несучи втрати.
"Завтра евакуація відбудеться. Подбайте про власну безпеку! Подумайте про дітей…", - додав Сергій Гайдай.
Нагадаємо, сьогодні керівник Луганщини попросив мешканців "встигнути врятуватися".
Раніше він заявив, що люди бояться виїжджати через трагедію в Краматорську.