Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ

Українська Церква не може успішно здійснювати свою спасительну місію, перебуваючи у канонічному підпорядкуванні Патріарху Московському, зазначили представники ПЦУ.

Колишні священники УПЦ МП, які взяли участь у Об’єднавчому соборі 2018 року і приєднали до ПЦУ, звернулися до патріотично налаштованих священників Московського патріархату і закликали їх об’єднатися з Православною церквою України.

Заклик до об’єднання адресований передовсім 400 священникам УПЦ МП, які підписали звернення до глав Помісних Православних Церков з проханням засудити «русского мира» і притягнути патріарха Кирила до відповідальності та позбавити права обіймати патріарший престол». Звернення підписали митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький), митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко), архімандрит Дорофей (Маркевич), священники Богдан Гулямов, Петро Зуєв та Ростислав Воробій.

«Ми закликаємо вас послідувати Томосу про автокефалію, об’єднатися з Православною Церквою України і таким чином долучитися до розпочатої нами на Соборі історичної справи — стати співтворцями канонічної української автокефалії» — написали священники ПЦУ.

За їхніми словами, Українська Церква не може успішно здійснювати свою спасительну місію, перебуваючи у канонічному підпорядкуванні Патріарху Московському. “Це було зрозуміло для нас — учасників Об’єднавчого Собору, і це є очевидним сьогодні для вас і багатьох інших совісних священників Української Православної Церкви,

“Як засвідчує Ваше звернення, ви добре розумієте, що збереження нинішнього статусу УПЦ — самокерована Церква у складі Московського Патріархату — невдовзі може призвести до остаточної маргіналізації церковної юрисдикції, яку сьогодні очолює митрополит Онуфрій. Канонічний злочин патріарха Кирила — схвалення загарбницької війни Росії проти України — робить неможлимим перебування у його юрисдикції для християнина, який намагається жити за Євангелієм та у мирі зі своїм сумлінням”, - вважають священники ПЦУ.

Вони зазначили, що вважають малоймовірним отримання Українською Православною Церквою автокефального статусу самостійно.

“Усі Помісні Православні Церкви однодумні у тому, що: 1) усталену автокефалію не можна набути шляхом самопроголошення; 2) для отримання автокефалії необхідна згода Церкви-Матері. Також фактом історії є те, що всі Помісні Церкви, окрім давніх, отримали свій поточний статус автокефалії через акти Вселенських Патріархів і без такого акту автокефалія, проголошена в інший спосіб, не має загального визнання”, - нагадали священники.

Вон навели приклад митрополита Філарета, який “пішовши шляхом самопроголошення автокефалії, втратив свій канонічний статус і був змушений 26 років існувати в ізоляції від світового Православ’я”.

“Згуртувавшись довкола обраного Собором Предстоятеля, Православна Церква України впевнено обрала курс на облаштування церковного життя в Україні на засадах соборності, поваги до людської особистості, відкритих та відповідальних взаємин між єпископатом та кліриками і мирянами. У нашій Церкві немає «панів» та «кріпаків», членів Церкви «першого» та «другого ґатунку», що, як вам добре відомо, характеризує московську традицію «казенного православ’я». «Ми хочемо, аби наша Церква в майбутньому керувалася соборно, а не одноосібно», — заявив Блаженнійший Митрополит Епіфаній у червні 2019 року. Минули роки, і стало очевидним, що соборність — ухвалення усіх важливих для Церкви рішень на Архієрейських соборах і засіданнях Синоду, з урахуванням різних точок зору — стало нормою життя Православної Церкви України”, - зазначається у зверненні.

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“Ми закликаємо вас послідувати Томосу про автокефалію, об’єднатися з Православною Церквою України і таким чином долучитися до розпочатої нами на Соборі історичної справи — стати співтворцями канонічної української автокефалії”, - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, 11 квітня стало відомо, що священники УПЦ МП підписали звернення, в якому вимагають віддати патріарха Кирила під церковний трибунал. На їхню думку, Кирило проповідує доктрину "русского мира", яка не відповідає православному вченню і повинна бути засуджена як єресь. Також Кирило скоїв моральні злочини, благословивши війну проти України і повністю підтримавши агресивні дії російських військ на території України.