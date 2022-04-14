​На окупованих територіях ФСБ вимагає від священиків УПЦ МП не виступати проти поминання Кирила

На окупованих Росією українських територіях ФСБ вимагає від священиків УПЦ МП не виступати проти поминання на літургіях патріарха РПЦ Кирила.

Про це у своєму Facebook повідомив директор благодійної установи "Іоаннів центр" протоієрей Андрій Пінчук.

"Священики УПЦ МП, які залишилися на окупованих територіях, розказують про те, що їх визивають до місцевих філіалів фсб та заставляють підписувати зобов‘язання про те, що вони не будуть виступати проти поминання патріарха кіріла і його ім‘я і надалі буде возноситися в церквах на окупаційній зоні", - зазначив о. Пінчук.

Нагадаємо, днями з'явилася заява від деяких священиків Української православної церкви Московського патріархату, які вимагають організувати міжнародний церковний трибунал проти патріарха РПЦ Кирила. Священнослужителі вирішили звернутися до Собору предстоятелів стародавніх східних церков з позовом.

Згодом протоієрей Пінчук повідомив, що до підписантів заяви почало телефонувати з погрозами церковне керівництво.