ФСБ для вивезення Медведчука за кордон підготувала підставних осіб і липові шляхи евакуації, – Баканов

У спробі вивезення з України підозрюваного в державній зраді депутата "ОПЗЖ" Віктора Медведчука була задіяна російська Федеральна служба безпеки.

ФСБ своєю чергою залучила лідерів злочинного світу України та корумпованих правоохоронців, повідомив голова СБУ Іван Баканов у ефірі телеканалів.

Баканов зауважив, що складна спецоперація затримання проросійського політика тривала понад місяць. Аналітична та агентурна робота спецслужби врешті вивела на його місцезнаходження.

"З протилежного боку був потужний ворог, імʼя якого ФСБ, яка прагнула вивезти кума Путіна за кордон. При цьому російські спецслужби для реалізації плану залучили лідерів злочинного світу України та корумпованих правоохоронців. ФСБ намагалася замаскувати плани, робила зливи, намагалася організувати липові шляхи евакуації Медведчука", – розповів він.

Російські спецслужбовці вкидали інформацію, що Медведчук перебуває то на Закарпатті, то в Швейцарії, то деінде. Для реалізації плану вивезення політика навіть підготували псевдомедведчуків. Медведчука затримали в дорозі, в Київській області.

"Насправді Медведчука під виглядом військового ЗСУ нібито в супроводі колег хотіли довезти до українського кордону. Там – човном переправити до так званої Придністровської Молдавської Республіки, де на нього вже чекала евакуаційна група спецпризначенців ФСБ. Вони й повинні були доставити Медведчука до Москви. Але завдяки СБУ реалізувати цей план не вдалося!" – додав Іван Баканов.

Учора Служба безпеки України затримала кума Путіна Віктора Медведчука. За інформацією джерел LB.ua, Медведчук збирався втекти. Його впіймали в дорозі.

Медведчук перебував під домашнім арештом. 21 лютого, за кілька днів до повного наступу РФ на Україну, з маєтку політика почали вивозити майно. Його дружина виїхала в Білорусь ще 19 лютого. 27 лютого у МВС підтвердили, що Медведчук виїхав у невідомому напрямку.

18 березня Личаківський районний суд Львова заочно арештував Медведчука, який зник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Народного депутата від "ОПЗЖ" і кума Путіна підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.