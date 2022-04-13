ОБСЄ знайшла свідчення воєнних злочинів Росії в Україні

Місія ОБСЄ знайшла в Україні докази воєнних злочинів, які вчинила Росія. Левову частку провин ОБСЄ поклало на РФ, повідомляє НВ з посиланням на текст звіту місії.

Звіт зібрали за рішенням 45 із 57 країн організації всупереч позиції Росії.

У звіті наголошують, що ОБСЄ не може оцінити, чи є саме вторгнення широкомасштабною операцією проти цивільного населення, але місія наголошує на неодноразово задокументованих порушеннях міжнародних норм.

"Умисні вбивства, викрадення цивільних осіб, у тому числі журналістів та місцевих чиновників, найімовірніше, відповідають цьому критерію. Будь-яка подібна насильницька дія, вчинена в рамках цього вторгнення, є злочином проти людяності", — йдеться у звіті.

ОБСЄ наголосило на порушеннях і з українського боку, і з російського.

"Проте порушення, вчинені Російською Федерацією, незрівнянно серйозніші за своєю природою та масштабом", - підкреслили автори звіту.

ОБСЄ також вивчила факти бомбардування театру та пологового будинку у Маріуполі.

"Місія дійшла висновку, що пологовий будинок був зруйнований внаслідок атаки з боку російських сил. З російських пояснень випливає, що напад був навмисним. Ні попередження, ні часу на евакуацію не було. Отже, ця атака є явним порушенням міжнародного гуманітарного права. Особи, відповідальні за нього, скоїли воєнний злочин", - йдеться в документі ОБСЄ.

Щодо маріупольського театру, на якому був напис "Діти", то "Росія стверджує, що його підірвали український батальйон Азов. Місія не знайшла жодних вказівок на це. Цей інцидент з великою ймовірністю є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права, і ті, хто віддав і виконав наказ підірвати театр, вчинили воєнний злочин", - наголосили в ОБСЄ.

Нагадаємо, 25 лютого в ОБСЄ повідомили, що місія припиняє свою роботу в Україні та евакуйовує співробітників. 3 березня спостерігачка моніторингової місії загинула під час обстрілів України російськими окупантами.