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"Битва буде важкою": Єрмак теж закликав мешканців Луганської і Донецької областей евакуюватися

Раніше з закликом до евакуації неодноразово виступав очільник Луганської ОВА.

"Битва буде важкою": Єрмак теж закликав мешканців Луганської і Донецької областей евакуюватися
Андрій Єрмак
Фото: скріншот відео

Глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за головою Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм закликав мешканців Луганської та Донецької областей евакуюватися в більш безпечні райони. Про це він написав у телеграмі. 

“Підтримую Голову Луганської ОВА Сергія Гайдая, який закликає українців сідати в автобуси для евакуації та їхати у більш безпечні регіони. Потрібно чітко розуміти, що росія накопичує сили і стріляє по житлових кварталах. Там готові вбивати мирних людей просто так, використовувати їх як живий щит”, - зазначив голова ОП. 

За його словами влада робить усе для евакуації, тому він просить не зволікати. 

“Битва за Донецьку та Луганську області буде важкою, і мирні люди повинні виїхати туди, де можна перечекати загострення, вберегти дітей та полегшити ЗСУ роботу по ворогу”, - сказав Єрмак. 

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА звернувся до місцевих мешканців з проханням переїхати в більш безпечне місце, скориставшись евакуаційними автобусами, оскільки відбувається скупчення російської техніки в регіоні і напруга зростає. Однак через ракетний удар по вокзалу у Краматорську, за словами Гайдая, люди бояться евакуації.

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