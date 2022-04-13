"Битва буде важкою": Єрмак теж закликав мешканців Луганської і Донецької областей евакуюватися

Глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за головою Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм закликав мешканців Луганської та Донецької областей евакуюватися в більш безпечні райони. Про це він написав у телеграмі.

“Підтримую Голову Луганської ОВА Сергія Гайдая, який закликає українців сідати в автобуси для евакуації та їхати у більш безпечні регіони. Потрібно чітко розуміти, що росія накопичує сили і стріляє по житлових кварталах. Там готові вбивати мирних людей просто так, використовувати їх як живий щит”, - зазначив голова ОП.

За його словами влада робить усе для евакуації, тому він просить не зволікати.

“Битва за Донецьку та Луганську області буде важкою, і мирні люди повинні виїхати туди, де можна перечекати загострення, вберегти дітей та полегшити ЗСУ роботу по ворогу”, - сказав Єрмак.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА звернувся до місцевих мешканців з проханням переїхати в більш безпечне місце, скориставшись евакуаційними автобусами, оскільки відбувається скупчення російської техніки в регіоні і напруга зростає. Однак через ракетний удар по вокзалу у Краматорську, за словами Гайдая, люди бояться евакуації.