"Евакуюйтесь, поки ми можемо вас забрати. Часу на зволікання вже нема", – Гайдай мешканцям Луганщини

Росіяни накопичують техніку під Рубіжним та в інших місцях у Луганській області, готуючись до подальшого наступу. Голова ОВА Сергій Гайдай закликав мирних мешканців евакуюватися, аби зберегти життя.

"Із кожним днем напруга зростає – напруга ціною в тисячі життів мирного населення. Часу на зволікання вже нема – автобуси стоять в місцях зборів", – звернувся він до жителів Луганщини, що залишилися.

Він наголосив, що багато рубіжан із центральних районів міста виїхати просто не встигли.

"І тепер вони терплять знущання кадирівців, хоронять рідних та сусідів посеред житлового кварталу, вимушені примусово їхати на росію, до її північних регіонів", – зазначив Гайдай.

Голова ОВА закликав людей убезпечити себе, доки це можливо – евакуюватися на захід України і самостійно обирати, де саме перечекати загострення – у Львові чи Чернівцях, Івано-Франківську чи Ужгороді, а можливо десь ближче.

Усі організовані українською владою автобуси і поїзди безкоштовні, додав Сергій Гайдай.

Голова ОВА оприлюднив місця збору для евакуації.

Раніше сьогодні віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що в середу, 13 квітня, гуманітарні коридори для виїзду цивільного населення не працюватимуть через дії окупантів. У Запорізькій області російські війська заблокували евакуаційні автобуси, а на Луганщині – порушують режим припинення вогню.