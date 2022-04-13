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ДСНС знешкодила за добу 3,5 тисячі вибухонебезпечних предметів, у тому числі 2 авіаційні бомби

З початку повномасштабного вторгнення знешкоджено вже понад 58 тисяч вибухонебезпечних предметів

ДСНС знешкодила за добу 3,5 тисячі вибухонебезпечних предметів, у тому числі 2 авіаційні бомби
Фото: ДСНС

Піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили, вилучили і знешкодили за добу 3 тис. 480 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 2 авіаційні бомби. Обстежено територію площею 519,3 га. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 2 тис. 440 раз, Миколаївщині – 1080, Донеччині – 287, Київщині - 646, Сумщині – 240", - зазначили у ДСНС.

З початку широкомасштабного військового вторгнення Росії на території України знешкоджено вже понад 58 тис. вибухонебезпечних предметів та 417,4 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 928 авіаційних бомб.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки у ДСНС просять повідомляти за номером 101.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій і Міністерство цифрової трансформації працюють над складанням карт мінних полів.

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