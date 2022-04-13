Президент Володимир Зеленський пропонує розглянути можливість обміняти Віктора Медведчука на українців, яких захопили в полон російські окупаційні війська.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Відповідальність за воєнні злочини неминуча. Як приклад можу навести сьогоднішній результат Служби безпеки України. Дуже символічно, що саме в День космонавтики був затриманий пан Медведчук. Він ховався 48 днів. І ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього «космонавта» – у поганому сенсі слова – не спрацювало знамените «Поехали!»", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що вважає особливо цинічним використання Медведчуком військового камуфляжу.

"Намагався так замаскуватись. Ось такий «вояка». Ось такий «патріот»... Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і дівчат у російському полоні. Тож важливо, щоб наші правоохоронні органи та військові також розглянули таку можливість", - запропонував Зеленський.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала кума Путіна Медведчука.

18 березня Личаківський районний суд Львова заочно арештував Медведчука, який зник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Народного депутата від ОПЗЖ і кума Путіна підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Лідер ОПЗЖ перебував під домашнім арештом. 21 лютого, за кілька днів до повного наступу РФ на Україну, з маєтку політика почали вивозити майно. Його дружина виїхала в Білорусь ще 19 лютого. 27 лютого у МВС підтвердили, що Медведчук виїхав у невідомому напрямку.