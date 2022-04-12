Журналісти ідентифікували російського окупанта педофіла Алєксєя Бичкова, який знімав на відео знущання над немовлям.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Бичков служив у другій окремій бригаді спецпризначення РФ з місцем дислокації у Пскові (військова частина №64044).

Судячи з документів, йому 24 роки. Сторінка педофіла у соцмережі "Вконтакті" не активна. Але видно, що до 2018 року він її оновлював. Актуальну сторінку Бичков, імовірно, видалив після розголосу.

Як свідчать соцмережі, Бичков навчався у школі в селі Київка (Ставропольський край) із населенням близько 1800 осіб. У 2013 році він закінчив 9-й клас, а в 2015-му - 11-й. Про це свідчать фото з випускними стрічками на його сторінці. Також він виклав фото з матір’ю, яке підписав: "Моя любимая мамочка". Після закінчення школи він вступив на військову службу і почав викладати фото свого армійського життя.

Білоруське видання "От Так" повідомляло, що 9 квітня педофіла нібито затримали у Росії. На оприлюдненому відео, яке наводить видання, окупант тре щіточкою для вій між сідницями немовляти, після чого облизує цю кісточку і водить нею по обличчю. Дитина через дії Бичкова починає плакати. Коли і де знято відео - невідомо. Також незрозуміло, що за дитину зображено на записі.

Крім того, у соцмережі виклали інші відео з Бичковим. Коли і де їх знято - також невідомо.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до Сейму Литви 12 квітня розповів, що в Україні зафіксовані сотні випадків зґвалтувань, у тому числі неповнолітніх дівчат, і зовсім маленьких дітей. "І навіть немовля! Про це просто страшно говорити. Але це правда, це було", - сказав він.

За словами Зеленського, вдалося встановити особу російського військового, який знущався над немовлям. "Встановлена навіть ця особа, цей російський вояка Бичков. Зі Пскова. Десантник чи спецпризначинець, який відправляв товаришам відео", - розповів президент.