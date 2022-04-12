Зеленський: повсюди в Україні, де побували окупанти – вздовж доріг, у дворах і на городах, – поховання людей

У звільнених від окупантів районах України майже щоденно знаходять нові масові похованні вбитих. Це тисячі жертв, сотні випадків катувань. Тіла людей досі знаходяться у каналізаційних люках і підвалах.

Про це у виступі перед литовськими політиками повідомив президент Володимир Зеленський.

"Є села – колись достатньо великі, які залишились майже без мешканців. Сотні дітей – сироти. Тобто як мінімум сотні дітей, бо ми ще не знаємо точної кількості жертв. Зафіксовані сотні випадків зґвалтувань, у тому числі неповнолітніх дівчат, зовсім маленьких дітей. І навіть немовля! Про це просто страшно зараз говорити. Але це правда, але це було", – заявив президент.

Ґвалтівник немовля – це псковський десантник на прізвище Бичков. Він зняв наругу над дитиною на відео і розіслав своїм друзям.

"Повсюди в Україні, де побували окупанти,тепер уздовж доріг, у дворах, у скверах, на городах – всюди поховання людей, чиї тіла не змогли відвезти на кладовища. І це все – за період у кілька тижнів російської окупації. Десь – місяць. У районах навколо нашої столиці, у Чернігівській і Сумській областях, на півночі нашої держави. Увесь світ запамʼятав назву міста Буча. Але це просто один символ злочинів російських військових. Можна взяти будь-яке інше місто з тих, де вони змогли на певний час закріпитись, будь-яке село... Окупанти робили там те саме, що і в Бучі", – підкреслив він.

Зеленський вважає, що на сході і півдні, де ворог все ще лишається, ситуація може бути ще гіршою. При цьому російські військові упевнені у своїй безкарності.

Російські офіційні особи і державні пропагандисти заперечують злочини, скоєні їхньою армією.

"Вони кажуть, що це інсценування. Вони брешуть у відповідь навіть на очевидні факти, які переконують всіх у світі. Утім нічого дивного. Вони завжди так робили. Але все ж вони змінили тактику щодо районів, де російські військові ще є. Там уже не залишають трупів на вулицях. Там вивозять їх і, ймовірно, спалюють", – зазначив він.

Президент підкреслив, що, попри все це, досі невідомо, чи опиниться під санкціями нафта.

"Навіть після побачених масових вбивств у Бучі та інших містах, навіть знаючи про депортації людей, навіть спостерігаючи за свідомим руйнуванням мирних міст російськими ракетами і авіабомбами, деякі країни ЄС ніяк не можуть визначитись, коли ж вони хоча б суттєво обмежать купівлю російських енергоносіїв", – розповів Зеленський.

Президент України вважає, що якщо тільки для шостого санкційного пакету почали всерйоз обговорювати нафту, значить світ не усвідомлює, до якої війни готувалася Росія. Якщо і досі немає чіткої визначеності щодо російського газу, значить не може бути і впевненості, що у Європи є спільна воля, щоб припинити російські воєнні злочини. Щоб примусити Росію до миру. Якщо є великі європейські компанії і великі європейські банки, які навіть у розпал бойових дій в Україні не вважають за потрібне вийти з російського ринку, то це означає, що всі інші компанії сприйматимуть це як сигнал: перечекайте, перечекайте трішки, а потім можна буде працювати, як зазвичай, навіть якщо нічого суттєво і не зміниться в поведінці Росії.

За словами радника голови ОПУ, одного з учасників перемовин з Росією Михайла Подоляка, світ протягом багатьох місяців знав, що Росія готує новий напад на Україну та "розстрільні списки" її громадян. Коли українська влада просила зброю і санкції, їй пропонували евакуацію та уряд у Zoom.