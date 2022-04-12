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Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях України, – СБУ

Повалення конституційної влади мало збігтися з повномасштабним вторгненням Росії. 

Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях України, – СБУ
Фото: скріншот

Російська влада планувала створити "народні республіки" в західних областях України. Робота з повалення конституційного ладу велася з літа минулого року, повідомили в пресслужбі СБУ.

Правоохоронці оприлюднили відео допиту учасника злочинного угруповання, який пішов на співпрацю зі слідчими. 

Чоловік був завербований відставним співробітником ворожої розвідки – організатором "схеми". Він запропонував створити в Україні нове народовладдя, а якщо чинна влада "не піде у відставку", то повалити її силою. 

"Для захоплення влади угруповання мало завербувати 500 бойовиків, бажано з колишніх військовослужбовців АТО, і забезпечити їх зброєю", – зазначили в СБУ. 

Втілення плану мало збігтися в часі з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, але завдяки роботі СБУ мережу було викрито, а її організатора та ключових осіб затримано на початку березня в Івано-Франківській і Хмельницькій областях.

Один зі спільників визнав свою провину та дав свідчення щодо організатора. Матеріали щодо нього скеровано до суду. 

Нагадаємо, "народу республіку", подібну до формувань у Донецькій і Луганській областях, з початком повномасштабної війни росіяни наполегливо намагалися створити на Херсонщині. Однак місцеві мешканці та влада не погоджуються на співпрацю з окупантами. 

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