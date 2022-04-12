У найближчі дні можливий наступ військ РФ, - Генштаб
У найближчі дні можливий наступ військ РФ, - Генштаб
​Полк "Азов" повідомив, що російські війська використали в Маріуполі отруйну речовину
​Полк "Азов" повідомив, що російські війська використали в Маріуполі отруйну речовину
Сили спецоперацій знищили підрозділ кадировців, у якому було багато учасників масових убивств у Сирії
Сили спецоперацій знищили підрозділ кадировців, у якому було багато учасників масових убивств у Сирії
Людмила Денісова: «Вони не такі, як ми, розумієте? Вони не будуть боротися за своє і своїх, як ми боремося зараз"
Людмила Денісова: «Вони не такі, як ми, розумієте? Вони не будуть боротися за своє і своїх, як ми боремося зараз"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
Крах Імрана Хана
Крах Імрана Хана
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Зеленський: "Буде одна з найскладніших битв, техніки ворога буде в рази більше, ніж зараз"
Зеленський: "Буде одна з найскладніших битв, техніки ворога буде в рази більше, ніж зараз"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Учора на Київщині повернули електропостачання 31 населеному пункту

Частково до мережі під'єднали Ірпінь і Бучу. 

Учора на Київщині повернули електропостачання 31 населеному пункту
Ілюстративне фото
Фото: ДТЕК Київські електромережі

11 квітня електромонтерам ДТЕК вдалося відновити електропостачання в 31 населеному пункті Київської області. 

За словами голови Київської ОВА Олександра Павлюка, світло частково повернули в Ірпінь і Бучу, а також у села Гавронщина, Тернопільське, Фасівочка, Бузова, Гурівщина, Любимівка, Дмитрівка, Капітанівка, Мила, Петрушки, Ясногородка Бучанського району. 

"У Броварському районі частково відновлено електропостачання у селах Велика Димерка, Бобрик, Богданівка, Перемога, Мрія", – додав він.

Фахівці також під'єднали до електропостачання газорозподільчий пункт у селі Плоске. 

Загалом протягом минулої доби світло повернули 4 600 родинам.

Сьогодні, 12 квітня, енергетики планують виконувати роботи з відновлення електропостачання ще у 34 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів. 

Нагадаємо, Бучанський район є одним із найбільш поруйнованих російськими окупантами в Київській області. Крім пошкоджених і знищених житлових будівель, там також необхідно відновлювати обʼєкти цивільної інфраструктури. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також