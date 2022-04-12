Учора на Київщині повернули електропостачання 31 населеному пункту

Частково до мережі під'єднали Ірпінь і Бучу.

11 квітня електромонтерам ДТЕК вдалося відновити електропостачання в 31 населеному пункті Київської області.

За словами голови Київської ОВА Олександра Павлюка, світло частково повернули в Ірпінь і Бучу, а також у села Гавронщина, Тернопільське, Фасівочка, Бузова, Гурівщина, Любимівка, Дмитрівка, Капітанівка, Мила, Петрушки, Ясногородка Бучанського району.

"У Броварському районі частково відновлено електропостачання у селах Велика Димерка, Бобрик, Богданівка, Перемога, Мрія", – додав він.

Фахівці також під'єднали до електропостачання газорозподільчий пункт у селі Плоске.

Загалом протягом минулої доби світло повернули 4 600 родинам.

Сьогодні, 12 квітня, енергетики планують виконувати роботи з відновлення електропостачання ще у 34 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

Нагадаємо, Бучанський район є одним із найбільш поруйнованих російськими окупантами в Київській області. Крім пошкоджених і знищених житлових будівель, там також необхідно відновлювати обʼєкти цивільної інфраструктури.