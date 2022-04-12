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Постраждалі внаслідок атаки отруйною речовиною в Маріуполі в задовільному стані, – "Азов"

Серед симптомів – гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в області ротоглотки. 

Постраждалі внаслідок розповсюдження росіянами отруйної речовини в Маріуполі перебувають у задовільному стані. Найбільше серед цивільних постраждала літня жінка.

Контакт мирних мешканців із невідомою речовиною був мінімальним, військові ж перебували ближче до епіцентру. Про це повідомив командир полку "Азов" Денис Прокопенко. 

"Втім зараз обстежити місце подій в повній мірі, через ворожий вогонь, неможливо, адже росіяни продовжують провадити тактику приховування власних злочинів", – зазначив він.

Із трьох постраждалих військових один у помірному стані, двоє інших під постійним наглядом лікарів. Основна симптоматика потерпілих: гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в області ротоглотки, слизових ділянок очей. 

"Наразі відомо, що ворогом було застосовано отруйні речовини або сильнодіючі отруйні речовини переважно задушливої дії. Втім через перебування в повній блокаді їх токсикологічний аналіз неможливий. В той же час, основним завданням є спостереження за станом особового складу та можливими наслідками від отруєння", – додали в "Азові".

Нагадаємо, увечері полк "Азов", який разом з морською піхотою захищає Маріуполь, повідомив, що близько 21:30 російські окупанти використали проти українських військових і цивільних людей у місті отруйну речовину невідомого походження.

За словами засновника полку Андрія Білецького, постраждали троє бійців. Удару було завдано по заводу "Азовсталь". 

США поки не підтверджують дані про хімічну атаку, Британія перевіряє. Військове керівництво України також перевіряє інформацію щодо застосування хімічної зброї в Маріуполі. За попередніми припущеннями, росіяни могли застосувати фосфорні бомби

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