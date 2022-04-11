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​Полк "Азов" повідомив, що російські війська використали в Маріуполі отруйну речовину

Наслідки для людей зараз продовжують встановлювати.

​Полк "Азов" повідомив, що російські війська використали в Маріуполі отруйну речовину
Маріуполь (ілюстративне фото)
Фото: АЗОВ

Полк "Азов" повідомляє, що близько години тому російські окупанти використали проти українських військових та цивільних людей в Маріуполі отруйну речовину невідомого походження.

Про це повідомила пресслужба "Азова".

Зазначається, що отруйну речовину скинули з російського безпілотника.

"У постраждалих помітили дихальну недостатність та вестибуло-атактичний синдром. Наслідки для людей зараз продовжують встановлювати", - йдеться в повідомленні.

Джерело, наближене ло Міністерства оборони повідомило, що вірогідність використання росіянами хімічної зброї дуже висока.

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські пропагандисти поширюють заяву одного із ватажків так званої "народної міліції ДНР" Едуарда Басуріна, що штурмувати підземні укріплення "Азовсталі" у Маріуполі немає сенсу. Тому доцільно перекрити всі виходи та застосувати хімічну зброю.

Омбудсман звернулас до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, щоб вони врахували цей факт потенційного воєнного злочину Росії.

Крім того, розвідка Великобританії повідомила, що існує висока вірогідність застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Маріуполі. 

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