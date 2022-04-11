Є загроза, що Росія застосує в Маріуполі хімічну зброю, - Денісова

"Представники окупаційної адміністрації "ДНР" вже відкрито погрожують застосувати хімічну зброю проти українських військових, які обороняються на "Азовсталі".

Існує загроза застосування Росією хімічної зброї в Маріуполі.

Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

"Представники окупаційної адміністрації "ДНР" вже відкрито погрожують застосувати хімічну зброю проти українських військових, які обороняються на "Азовсталі" в Маріуполі", - зазначила Денісова.

За словами Уповноваженої з прав людини, російські пропагандисти поширюють заяву одного із ватажків так званої "народної міліції ДНР" Едуарда Басуріна, що штурмувати підземні укріплення "Азовсталі" у Маріуполі немає сенсу. Тому доцільно перекрити всі виходи та застосувати хімічну зброю.

"Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення, яку країна-окупант ратифікувала у 1997 році, встановила зобов’язання для всіх держав ніколи, ні за яких умов не застосовувати хімічну зброю та не проводити будь-яких військових підготувань до застосування хімічної зброї. Її використання є воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - наголосила Денісова.

Омбудсмен звернулас до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, щоб вони врахували цей факт потенційного воєнного злочину Росії.

Нагадаємо, розвідка Великобританії повідомила, що існує висока вірогідність застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Маріуполі.

Радник міського голови Петро Андрющенко повідомив, що Росія не може встановити контроль ані над портом Маріуполя, ані над металургійним комбінатом. А "всі заяви і бравурні відео знімаються територіально на умовних околицях".