Російські війська можуть використати фосфорні бомби у Маріуполі - британська розвідка

Існує висока вірогідність застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Маріуполі. Про це повідомляє розвідка Великобританії.

"Попереднє застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Донецькій області підвищує можливість їх майбутнього застосування в Маріуполі, оскільки бойові дії за місто посилюються", - йдеться у повідомленні в Twitter.

Зазначається, що що у Донецькій та Луганській областях українські війська відбили кілька нападів, у результаті чого були знищені російські танки, машини та артилерійська техніка.

Разом з тим, як акцентує британська розвідка, РФ продовжує завдавати ударів некерованими бомбами.

"Використання Росією некерованих бомб, що продовжується, знижує їх здатність розрізняти цілі при наведенні та завдання ударів, заразом значно збільшуючи ризик подальших жертв серед цивільного населення", - йдеться у заяві.