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Росія може спробувати наступати на Дніпро, – The New York Times

Представники Пентагону припускають, що російські війська з Харківщини підуть у кількох напрямках. 

Росія може спробувати наступати на Дніпро, – The New York Times
Фото: Maxar

Росія може спробувати здійснити велику наступальну операцію з-під Ізюма на Дніпро. 

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела в Пентагоні. 

Такий прогноз представники оборонного відомства США зробили через масштабне скупчення російських військ у Харківській області. Зокрема, на супутникових знімках зафіксували 13-кілометрову колону російської техніки поблизу селища Великий Бурлук на схід від Харкова. 

У п'ятницю представник Пентагону на брифінгу для медіа припустив, що російські війська, сконцентровані на Харківщині, намагатимуться атакувати на південь та південний схід, щоб глибше просунутися на Донбас.

Проте вже в неділю американські чиновники змінили прогноз і почали говорити, що зосередження військ в Ізюмі потрібне Росії для того, щоб напасти не тільки на стратегічно важливі міста Донбасу, але й на Дніпро. Відстань між Ізюмом та Дніпром – близько 170 км. 

Нагадаємо, 10 квітня російські окупанти вчергове завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. В Дніпрі вони атакували аеропорт.

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