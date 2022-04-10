Росія може спробувати наступати на Дніпро, – The New York Times

Представники Пентагону припускають, що російські війська з Харківщини підуть у кількох напрямках.

Росія може спробувати здійснити велику наступальну операцію з-під Ізюма на Дніпро.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела в Пентагоні.

Такий прогноз представники оборонного відомства США зробили через масштабне скупчення російських військ у Харківській області. Зокрема, на супутникових знімках зафіксували 13-кілометрову колону російської техніки поблизу селища Великий Бурлук на схід від Харкова.

У п'ятницю представник Пентагону на брифінгу для медіа припустив, що російські війська, сконцентровані на Харківщині, намагатимуться атакувати на південь та південний схід, щоб глибше просунутися на Донбас.

Проте вже в неділю американські чиновники змінили прогноз і почали говорити, що зосередження військ в Ізюмі потрібне Росії для того, щоб напасти не тільки на стратегічно важливі міста Донбасу, але й на Дніпро. Відстань між Ізюмом та Дніпром – близько 170 км.

Нагадаємо, 10 квітня російські окупанти вчергове завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. В Дніпрі вони атакували аеропорт.