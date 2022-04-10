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На Донеччині та Луганщині українські військові відбили більше пʼятдесяти російських атак за тиждень

Лише протягом доби 10 квітня захисники знищили вісім артилерійських систем противника. 

На Донеччині та Луганщині українські військові відбили більше пʼятдесяти російських атак за тиждень
Фото: Операція обʼєднаних сил

На Донеччині та Луганщині українські військові відбили більше пʼятдесяти російських атак. Про це повідомляється на сторінці Операції обʼєднаних сил. 

"Загалом, протягом поточного тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 51 ворожу атаку. Знищили 39 танків, 70 одиниць броньованої та 55 одиниць автомобільної техніки, 22 артилерійські системи, 17 безпілотних літальних апаратів, 4 літака, 6 вертольотів та 5 крилатих ракет противника", - йдеться у повідомленні.

Крім того лише протягом доби, 10 квітня, українські захисники знищили вісім артилерійських систем противника, пʼять танків, вісім одиниць броньованої техніки та шість військових автомобілів.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати росіян із 24 лютого складають близько 19 300 осіб, 722 танків та 1911 бойових броньованих машин. 

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