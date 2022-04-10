А в Покровську від вибуху ворожого боєприпасу отримала поранення людина похилого віку.

У Вугледарі внаслідок артилерійського обстрілу російських окупаційних військ загинула щонайменше одна людина, також пошкоджено 4 багатоквартирні будинки.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Сьогодні найбільшої шкоди вони завдали на Вугледарському, Мар'їнському, Авдіївському напрямках. У Мар'їнці та Авдіївці внаслідок ворожого вогню зруйновані приватні житлові будинки, у Красногорівці — один з освітніх закладів. У Покровську від вибуху боєприпасу поранення одержав літній чоловік", - зазначив Кириленко.

За його словами, загарбники продовжують стріляти по цивільних.

"Кожен їхній злочин ретельно документуємо", - наголосив керівник Донецької ОВА.

Нагадаємо, сьогодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що очікуються спроби ворога прорвати оборону та здійснити просування до районів населених пунктів Сєверодонецьк, Попасна, Авдіївка та Курахове.

Заступник командира полку "Азов" розповів про оборону Маріуполя. За його словами, бійці полку ніколи не здадуть Маріуполь російським окупантам, але вони потребують уваги та допомоги.