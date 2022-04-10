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Десантники з Донеччини знищили "Стугною-П " три одиниці ворожої техніки

Військові оприлюднили відео своєї роботи.

Десантники з Донеччини знищили "Стугною-П " три одиниці ворожої техніки
Фото: скрін відео

Бійці 81-ої окрема аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ за допомогою "Стугни-П" знищили техніку російських окупантів.

Служба зв’язків з громадськістю бригади оприлюднила відео роботи українських воїнів.

"На одному з напрямків, мобільним розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" ... знищено три одиниці російської бронетанкової техніки", - повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, днями Міноборони повідомило, що на Харківщині воїни протитанкового підрозділу 95 окремої десантно-штурмової бригади знищили два Мі-8 та два Ка-52 "Алігатор" з протитанкових ракетних комплексів "Корсар" та "Стугна-П".

Нещодавно проєкт "Український свідок" опублікував відео, в якому військові Збройні сили України на практиці демонструють роботу "Стугни".

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