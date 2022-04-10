Росія примусово видала 12 тис. паспортів депортованим українцям

Росія слідом за депортацією почала паспортизацію. Країна-агресор видала на своїй території примусово вивезеним українцям вже 12 тисяч паспортів.

Про це повідомляє омбудсмен Людмила Денісова в Facebook.

"Слідом за примусовою депортацією - примусова паспортизація. РФ почала видавати паспорти громадянам України, яких насильно було вивезено до різних регіонів країни-агресора", - написала Денісова.

За її словами, шляхом залякування найбільш вразливих категорій осіб - жінок, людей з інвалідністю та пенсіонерів владою агресора було отримано від них майже 14 тисяч заяв про прийом до громадянства Росії та видано 12 тисяч паспортів.

"Такі дії окупанта РФ спрямовані на продовження примусової інтеграції населення нашої держави у російський політичний, економічний і гуманітарний простір", - зазначила Денісова.

Вона підкреслила, що насильницька паспортизація є незаконною та не визнається в Україні, вона суперечить принципам і нормам міжнародного права та є прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Раніше Денісова повідомила, що майже 40 тисяч мешканців Маріуполя було вивезено до Росії або на окуповану територію Донбасу. Підрахунок депортованих ускладнено тим, що в людей забирають українські документи.

Також у Пензенській області Росії облаштували табір, у якому утримують понад 400 примусово депортованих з України жителів Маріуполя.