Папа Римський закликав до Великоднього перемир'я в Україні

Папа Римський Франциск закликав до Великоднього перемир'я в Україні, яке має сприяти переговорам і миру.

Про це інформує Reuters.

"Покладіть зброю!" - сказав він наприкінці богослужіння у Вербну неділю перед десятками тисяч людей на площі Святого Петра.

За словами Франциска, перемир'я призведе до переговорів і миру в Україні.

"Нехай почнеться Великоднє перемир'я. Але не для переозброєння та відновлення боїв, а для досягнення миру шляхом реальних переговорів", - наголосив він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що близькість переговорів з Путіним залежатиме від того, наскільки довго ЗСУ будуть утримувати свої позиції в Маріуполі.