Таблички з назвами російських і білоруських міст-героїв замінили на українські.

У Києві біля метро Шулявська, активісти замінили назви російських і білоруських міст-героїв на сучасні українські, а також демонтували радянські символи.

Про це стало відомо із соцмереж.

З колишніх назв міст залишились Київ, Севастополь, Керч та Одеса. До них додались назви міст-героїв: Харків, Херсон, Чернігів, Миколаїв, Волноваха, Охтирка, Буча, Ірпінь, Гостомель і Маріуполь.

При цьому назви міст Москва, Сталінград, Тула, Ленінград, Смоленськ, Новоросійськ спиляли. Також прибрано комуністичну символіку зі стели та танка Т-34, розташованого поруч.

Фото: Lytvynov Olexandr/Facebook

Фото: Lytvynov Olexandr/Facebook

Нагадаємо, раніше очільник Київського метрополітену Віктор Брагінський звернувся до міського голови столиці з ініціативою перейменувати 5 станцій підземки.

“Наші люди укриваються на “Дружби народів”, поки ця так звана “дружба народів” вбиває їхніх земляків, сусідів, родичів і нищить нашу країну. Такого не може бути”, – сказав він. “Площа Льва Толстого”, “Берестейська”, “Мінська”, “Героїв Дніпра” – туди ж!” – додав Брагінський.