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Зеленський і Шольц обговорили оборонну підтримку України

Також у розмові йшлося про антиросійські санкції. 

Зеленський і Шольц обговорили оборонну підтримку України
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю, 10 квітня, провели телефонну розмову.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Провів телефонну розмову з Олафом Шольцем. Наголосили, що всі винні у воєнних злочинах мають бути ідентифіковані та покарані. Обговорили антиросійські санкції, оборонну та фінансову підтримку України", - написав президент.

Нагадаємо, що глава Християнсько-соціального союзу, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер вимагає від федерального уряду Німеччини збільшити постачання зброї Україні.

А міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що ФРН досягла межі щодо постачання Україні зброї зі складів Бундесверу. 

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