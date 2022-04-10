Зеленський і Шольц обговорили оборонну підтримку України

Також у розмові йшлося про антиросійські санкції.

Президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю, 10 квітня, провели телефонну розмову.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Провів телефонну розмову з Олафом Шольцем. Наголосили, що всі винні у воєнних злочинах мають бути ідентифіковані та покарані. Обговорили антиросійські санкції, оборонну та фінансову підтримку України", - написав президент.

Провів телефонну розмову з @OlafScholz. Наголосили, що всі винні у воєнних злочинах мають бути ідентифіковані та покарані. Обговорили антиросійські санкції, оборонну та фінансову підтримку України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 10, 2022

Нагадаємо, що глава Християнсько-соціального союзу, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер вимагає від федерального уряду Німеччини збільшити постачання зброї Україні.

А міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що ФРН досягла межі щодо постачання Україні зброї зі складів Бундесверу.