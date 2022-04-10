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В ОРДЛО окупанти почали мобілізувати осіб із інвалідністю та працівників "стратегічних підприємств"

На алчевському комбінаті почалась найбільша за весь час мобілізація на 1700 осіб. 

В ОРДЛО окупанти почали мобілізувати осіб із інвалідністю та працівників "стратегічних підприємств"
Фото: ГУР Міноборони в Facebook

Російські окупанти посилили мобілізацію в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей і стали призивати навіть тих, кого взагалі не можна мобілізувати.

Насамперед це стосується співробітників "стратегічних підприємств", повідомили в Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони.

"На Алчевський металургійний комбінат (АМК) прийшла нова рознарядка на 1700 осіб. Це четверта і найбільша хвиля мобілізації на комбінаті. Раніше приходили рознарядки на 1000, 500, 400 осіб", – зазначили розвідники.

Крім того, знята "бронь" із працівників, які обслуговують районні електромережі. Повістки чоловікам видають просто на постах ДАІ. На трасі Алчевськ-Біле працює кілька мобільних бригад, які зупиняють транспорт на дорозі та виписують повістки чоловікам у авто. Співробітники райвійськкоматів "ЛНР" та військова поліція РФ проводять поквартирні обходи в пошуках чоловіків призивного віку (18-65).

"Документи осіб, що не підлягають призову, було знайдено серед паперів знищеного підрозділу «армії ДНР». Зокрема, Олександра Савенка, інваліда дитинства, який не підлягав військовому призову. Або Андрія Івакіна, співробітнику шахти «Комсомолець Донбасу» із довідкою про те, що він працює на «стратегічно важливому підприємстві». Нікому з них не допомогли отриманні документи й всі назавжди залишились в українській землі", – зазначили в розвідці. 

Фото: ГУР Міноборони в Facebook

Нагадаємо, росіяни перекидають мобілізованих в ОРДЛО мешканців як живий щит для себе у війні проти України. 

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